شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة سيف الجزيرى مهاجم المقاولون بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، إصابته بفيروس كورونا، وكان الجويرى قد غاب عن مباراة المقاولون ووادى دجلة، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد السلام وانتهت بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث خضع اللاعب لمسحة طبية وأكدت نتيجتها إصابته بالفيورس التاجى.

وخطف فريق وادى دجلة 3 نقاط صعبة من أنياب نظيره المقاولون العرب بعد الفوز عليه بهدفين مقابل الهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام صمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.