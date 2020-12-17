شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة سيف الجزيرى مهاجم المقاولون بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، إصابته بفيروس كورونا، وكان الجويرى قد غاب عن مباراة المقاولون ووادى دجلة، والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد السلام وانتهت بفوز دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث خضع اللاعب لمسحة طبية وأكدت نتيجتها إصابته بالفيورس التاجى.
وخطف فريق وادى دجلة 3 نقاط صعبة من أنياب نظيره المقاولون العرب بعد الفوز عليه بهدفين مقابل الهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام صمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.
افتتح التسجيل لوادى دجلة محمد هلال في الدقيقة 13 من ركلة جزاء ثم تعادل للمقاولون العرب هيثم الجوينى من ضربة حرة في الدقيقة 45 قبل أن يستغل صلاح أمين مهاجم الغزلان خطأ محمود أبو السعود حارس الذئاب ويسجل الهدف الثانى ليزيد جراح الذئاب الذى تلقى خسارة في الجولة الأولى أمام الزمالك.
انطلاقة الشوط الأول شهدت نشاط هجومى من لاعبي دجلة على مرمى المقاولون بدأت بركلة حرة لصالح "الغزلان" بالقرب من منطقة جزاء ا"الذئاب" جهة اليمين نفذها محمد هلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس محمود أبو السعود عن مناطق الخطورة.
احتسب أحمد حمدي حكم المباراة ركلة جزاء لصالح وادى جلة بعد مراجعة تقنية الفار بسبب إعاقة لجورجينيو إنتيما داخل منطقة الجزاء سجل منها محمد هلال هدف التقدم لـ"الغزلان" ثم أشهر الحكم في الدقيقة 23 البطاقة الصفراء لـ "إبراهيم صلاج لاعب فريق المقاولون بعد إعاقته لجورجينيو إنتيما المنطلق بهجمة مرتدة واعدة لفريق وادي دجلة قبل.
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