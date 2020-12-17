شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية يكشف الإجراءات الاحترازية المطلوبة لسفر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف دكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية المصرية ، عن الإجراءات الاحترازية المطلوبة للموافقة على سفر اللاعبين خلال الفترة المقبلة بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد ، مشيرا إلى أنه يجب إجراء تحليل وفحوصات شاملة لاي لاعب حتي يتم الاطمئنان عليه بشكل عام .

وقال حسن كمال خلال كلمته باجتماع وزير الرياضة مع اللاعبين المتاهلين للاولمبياد طوكيو، أن اللجنة الطبية تعمل الان علي انشاء قاعدة بيانات موسعة للاعبين لمعرفة جميع الامراض لدي اللاعبين من خلال تسجيل كل اتحاد عن أي مرض أو إصابة لاي لاعب لتظهر في قاعدة البيانات باللجنة الأولمبية.

وشدد رئيس اللجنة الطبية بالاولمبية، علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية بصدد إنشاء خط ساخن للتواصل مع اللاعبين للرد علي جميع استفساراتهم الطبية .

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية ، فى مقر المركز الأولمبى بالمعادى، لمناقشة خطة الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، في حضور جميع اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو، واللاعبين الذين يمتلكون فرصة للتأهل إلى الاولمبياد، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية والطبية.