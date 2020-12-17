حصاد الرياضة اليوم الأربعاء 16-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 12/ 2020 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها والتى يأتى على رأسها نقل موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. اتجاه لتقليل عدد أفراد الجهاز الادارى بالزمالك بعد مباراة الأهلي الحالة الصحية للاعبين المصابين بمنتخب الشباب بكورونا جيدة ولم تظهر عليهم أى أعراض نجوم الأهلي فى زيارة لأسرة الراحل عبد الوهاب وزير الرياضة يصف لاعبي منتخب الشباب بالجندي المصري الرياضي صالح جمعة يعود لمباريات الدوري مع سيراميكا بعد غياب 45 يوما نقل موسيماني مدرب الأهلي للمستشفي بعد إصابته بكورونا

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