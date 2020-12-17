شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية عينة "طقطق" المقاصة بكورنا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت اختبار "رابيد تيست" الذي خضع له لاعبي المقاصة قبل مباراتهم مع إنبي بعد غد الجمعة في الجولة الثانية بالدوري، سلبية العينة لجميع اللاعبين.

بينما جاءت عينة الوافد الجديد الليبي مفتاح طقطق إيجابية للمرة الثانية بعدما أثبتت العينة إصابته بكورونا في معسكر الفريق الفيومي المغلق بالإسماعيلية، قبل مواجهة الأهلي بالجولة الافتتاحية.

ومن المقرر أن يخضع طقطق لمسحة طبية غدا للتأكد من العينة بعدما جاءت نتيجة اختبار "رابيد تيست" الذي خضع له إيجابية عينته للمرة الثانية، باعتبار أن تحليل "رابيد تيست" غير دقيق مقارنة بالمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

ويخضع مفتاح طقطق للبروتوكول الطبي تحت إشرف الجهاز الطبي للمقاصة بقيادة الدكتور هشام مصطفى.