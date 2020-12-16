شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يهزم النقص وضمك ويصل للثمانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صعد فريق التعاون لدور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات دور الستة عشر للمسابقة. شهد اللقاء تقدما مبكرا للتعاون عن طريق سيدريك اميسي (د: 2)، وسيطر التعاون على مجريات الشوط وسط تراجع لفريق ضمك إلى أن تعرض لاعب التعاون ياسين برناوي لحالة طرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط، ولم يستغل ضمك النقص في الشوط الثاني رغم الهجمات التي شنها لاعبوه، ومن هجمة مرتدة مثالية ضاعف ليندر النتيجة للتعاون بإحرازه للهدف الثاني (د: 76)، وقلص ايميليو زيلايا مهاجم ضمك النتيجة بإحراز الهدف الأول لضمك (د: 90+1)، وبعد 4 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم ماجد الشمراني عن فوز التعاون بهدفين لهدف وتأهله لدور الثمانية وخروج ضمك من المسابقة بعد أن قدم أداء مشرفا.



كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يهزم النقص وضمك ويصل للثمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.