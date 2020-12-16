شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الشباب أولى مفاجآت كأس السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كان فريق الشباب أول ضحايا مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين ( كأس السعودية)؛ بعد خسارته أمام القادسية بهدف حسن العمير من ركلة جزاء.

ويلعب القادسية في ربع النهائي بمواجهة التعاون الفائز على مستضيفه ضمك 2-1، على الرغم من أنه لعب الشوط الثاني كاملاً بعشرة لاعبين بعد طرد ظهيره ياسين برناوي.

وسجل هدفي التعاون سيدرك أميسي وتاوامبا، وهدف ضمك زيالايا.

على خط آخر، يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الفتح الخميس على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الـ16 الذي يختتم بأربع مواجهات أخرى تجمع اتحاد جدة مع الوحدة في مكة المكرمة، والأهلي مع العين في جدة، والاتفاق مع الفيصلي في الخبر، والباطن مع أبها في حفر الباطن.

وكان الهلال حقق لقب النسخة الماضية على حساب غريمه النصر بهدفين لهدف، كما التقى الفتح دورياً قبل أسبوعين وخرج الأزرق فائزاً بثلاثية نظيفة، وهو مرشح للعبور إلى ربع النهائي قياساً بما يمتلكه على أرض الملعب من عناصر وتنظيم فني يقوده المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وكتيبة من اللاعبين يتقدمهم الفرنسي غوميز.

وعلى ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة تتجدد المواجهة بين الوحدة والاتحاد بعد عشرة أيام من فوز الأخير في الدوري في نفس الملعب 2-1، لكن الوحدة يدخل اللقاء هذه المرة وهو منتعش بعد فوزه مؤخراً على الهلال في عقر داره 2-1.

ويشهد أداء الاتحاد تطوراً عما كان عليه في الموسم الماضي بدليل تواجده في المركز الرابع في الدوري وعدم قبوله بالخسارة في 8 مباريات متوالية في كافة المسابقات.

وترجح كفة الأهلي العائد بفوز دوري مهم على حساب النصر 2-1 عندما يستضيف العين، وإن كان الأخير يؤدي بشكل جيد بدليل أن اللقاء الدوري بين الفريقين فاز به الأهلي بصعوبة 4-3، ويبدو التكافؤ مسيطراً على مواجهتي الاتفاق والفيصلي، والباطن وأبها.