الشحات مقابل لابا كودجو.. العين الإماراتي يعلّق على «الصفقة التبادلية» مع الأهلي

علّق نادي العين الإماراتي على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضات الأهلي مع مهاجم وهداف الفريق الإماراتي، التوجولي لابا كودجو، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وقبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن تحركات مُكثفة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي، لدعم هجوم المارد الأحمر.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن الأهلي يدرس إدخال جناح الفريق حسين الشحات في صفقة تبادلية مع كودجو لدعم هجوم الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وأكد المدير الفني للعين الإماراتي، البرتغالي بيدرو إيمانويل، على عدم التفريط في كودجو.

وقال إيمانويل، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر في الدوري الإماراتي: "لا نفكر في الاستغناء عن لابا كودجو وافتقدنا في معظم الأوقات عدد كبير من اللاعبين الأمر الذي كان له تأثير كبير على الفريق".

وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بلابا كودجو، "وإنما لدينا أيضا كايو وإسلام خان في بعض الأحيان نلعب دون وجود بند الأحبابي، وكذلك محمد عبدالرحمن الذي عانى مؤخرًا من الإصابة، علاوة على افتقادنا لخدمات جمال وآمل الا يطول غيابه حتى نهاية الموسم، ولذلك نعاني كثيرًا في خط هجومنا ونحاول إيجاد الحلول لمعالجة هذه المشاكل".

كما علّق ماجد العويس، المشرف العام على الكرة بنادي العين الاماراتي، على تلك الأنباء، قائلاً إنه من الصعب التفريط في لابا كودجو لأي فريق خلال الموسم الجاري، لافتاً بأنه النادي لن يمانع في رحيله بنهاية الموسم.

وقال العويس، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن النادي ليس لديه مانع في رحيل لابا كودجو للأهلي أو لأي نادي يتقدم بعرض مناسب ولكن بشروط، وخاصة أن اللاعب يعتبر حاليا من أهم اللاعبين في الدوري الإماراتي ومن الصعب التفريط فيه خلال الموسم الحالي أي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن في حال تلقي عروضًا مناسبة للاعب سيتم مناقشتها مع الإدارة بنهاية الموسم وليس الآن نهائيًا".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بالقلعة الحمراء قوله إن الإدارة استقرت على اسم التوجولي لقيادة هجوم الأهلي، خاصة بعد تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة بدأت خلال الفترة الماضية في جس نبض المهاجم التوجولي، لضمه خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الفريق بمهاجم من العيار الثقيل، لافتًا إلى أن كودجو يُرحب بشدة بالانتقال للأهلي.