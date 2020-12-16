خاص - غياب لاعب بيراميدز أمام الزمالك للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر في الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، إن لاعب فريقهم عبدالله بكري سيغيب عن مباراتهم أمام الزمالك.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عبدالله بكري قد أُصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مران بيراميدز الختامي لمباراة الزمالك.

ويلتقي بيراميدز نادي الزمالك، عند السابعة والنصف مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

ويدخل بيراميدز المباراة وقد هُزم في مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، فيما فاز الزمالك على نظيره المقاولون بالجولة الأولى بهدفين نظيفين.