بالفيديو.. أرقام قياسية جديدة لصلاح بعد هدفه في شباك توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سجل محمد صلاح نجم ليفربول، الهدف الأول في شباك توتنهام بقمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي والمقامة على ملعب الأنفيلد.

واستغل صلاح ارتباك دفاعي للسبيرز ليسدد كرة قوية في الدقيقة 26 ارتطمت بمدافعي توتنهام ألدرفيريلد، وداير، لتسكن شباك لوريس، قبل أن يتعادل سون نجم توتنهام في الدقيقة 33.

ويُعد ذلك الهدف هو رقم 11 لصلاح في بريميرليج ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كيلفرت لوين مهاجم إيفرتون، وسون نجم توتنهام.

وسجل صلاح بالتخصص في مرمى سبيرز، حيث سجل 5 أهداف وساهم في هدف، في آخر 7 مباريات بين ليفربول وتوتنهام.

وبهدفه اليوم رقم 86 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، تخطى محمد صلاح، نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق إيدين هازارد الذي سجل 85 هدفًا في 245 مباراة لعبها في بريميرليج مع تشيلسي على مدار سبعة مواسم منذ عام 2012 حتى 2019، والإسباني فيرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق، والفرنسي لويس ساها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وفولهام وإيفرتون ونيوكاسل وتوتنهام وساندرلاند.