لاعب يظهر بـ"كمامة" في مباراة بدوري أبطال الكونكاكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ارتدى الهندوراسي جيري بينجتسون لاعب نادي أوليمبيا أسونسيون الباراجوياني، "كمامة" خلال لقاء فريقه أمام فريق مونتريال إمباكت ببطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

وظهر قائد فريق أوليمبيا مرتدياً "الكمامة" خلال لقاء فريقه أمام فريق مونتريال، لعدم الإصابة بفيروس كورونا ولحماية عائلته من الإصابة بالفيروس.

وأصبح بينجتسون لاعب أوليمبيا أول لاعب يرتدي "كمامة" خلال مباراة كرة قدم خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وقالت العديد من التقارير الصحفية، إنها ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها اللاعب "الكمامة" خلال مباراة كرة قدم، حيث ظهر خلالها في مباريات بالدوري المحلي بالهندوراس.

وقال بيدرو تروليو مدرب فريق أوليمبيا عن هذه الواقعة: "إنه أمر غريب، لأنه اللاعب الوحيد في تشكيلة الفريق وفي البطولة الذي يرتدي "الكمامة".

وأتم تصريحاته: "ولكن "الكمامة" لا تخلق له أي مشاكل، وهو أيضاً يحرز العديد من الأهداف".