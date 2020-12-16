مباشر.. ليفربول 1 - 1 توتنهام.. صلاح يضرب وسون يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتوتنهام، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب الأنفيلد.

ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أليسون، وأرنولد، وويليامز، وفابينو، وروبرتسون، وهيندرسون، وفينالدوم، وجونز، وصلاح ، وماني، وفيرمينو.

أما توتنهام فيبدأ بالتشكيل التالي: لوريس، أورير، وألدرفيريلد، وداير، وديفيز، وهويبرج، وسيسوكو، ولو سيلسو، وستيفان بيرجوين، وسون، وهاري كين.

ويحتل ليفربول وتوتنهام صدارة الدوري مناصفة ولكلا منهما 25 نقطة، مع أفضلية السبيرز في فارق الأهداف.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط كبير من ليفربول لخطف هدف مبكر.

وجاءت أخطر كرة في الدقيقة 11 بعد كرة ثابتة نفذها روبرتسون، حولها فيرمينو برأسه ولكن لوريس تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 26 سدد محمد صلاح كرة صاروخية ارتطمت بمدافع توتنهام ليتغير اتجاهها وتسكن شباك لوريس مسجلا الهدف الأول لليفربول.

وسجل توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 33 بعد انفراد سون بمرمى أليسون لتشتعل المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.