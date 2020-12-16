صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام في صراع صدارة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة توتنهام، بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب الأنفيلد. وتشهد المباراة تواجد محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول. ويبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: أرنولد، وويليامز، وفابينو، وروبرتسون الوسط: هيندرسون، وفينالدوم، وجونز الهجوم: صلاح ، وماني، وفيرمينو ويحتل ليفربول وتوتنهام صدارة الدوري مناصفة، ولكل منهما 25 نقطة، مع أفضلية السبيرز في فارق الأهداف.

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