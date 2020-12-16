هنا.. يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر Real Sociedad

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد حيث عاد برشلونة إلى الملاعب في الدوري الإسباني يوم الأربعاء ضد ريال سوسيداد الذي يتصدر الجدول في الاستاد الأكبر على وجه الأرض.

تفوق رجال رونالد كومان على ليفانتي في المرة الأخيرة ، الأمر الذي من شأنه أن يوفر القليل من الزخم والثقة ، وربما سيحتاجون إلى كل ما يمكنهم حشده للفوز بالنقاط الثلاث على ريال سوسيداد.

في نفس المباراة الموسم الماضي كانت ركلة الجزاء المتأخرة ليونيل ميسي هي التي أثبتت الفارق بين الفريقين. ومع ذلك ، قد يصل رجال إيمانول الجواسل مع إيمان أكبر هذه المرة نظرًا لبدايتهم القوية للموسم ومستوى برشلونة المخيب للآمال.

ومع ذلك ، فإن إصابات اللاعبين الرئيسيين قد تساعد برشلونة على الخروج قليلاً. قد يفوت كل من Aritz Elustondo و Mikel Oyarzabal و David Silva ، في حين أنه من الجدير بالذكر أن Real Sociedad أصبح متخصصًا في السحب في الأسابيع الأخيرة.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر ((اضغط هنا))

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر ((اضغط هنا))

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر ((اضغط هنا))

أقيم الدوري الإسباني بشكل مثير للإعجاب في مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات ، حيث جاء فوزه الأخير في الدوري الأسباني على قادش

الصاعد حديثًا في نوفمبر. بالطبع هذا أكثر مما يمكن أن يديره برشلونة ، فقد خسر فريق رونالد كومان 2-1 في الأندلس.

مرة أخرى ، هذه لعبة لا يستطيع برشلونة تحمل خسارة النقاط إذا كان لديه أي فرصة على الإطلاق للقتال من أجل اللقب. وبالفعل ، فإن الفوز من شأنه أن ينقلهم إلى مسافة ست نقاط من ريال سوسيداد ، بمباراتين في متناول اليد. حافز ضخم ، إذا كان هناك حاجة إلى أي شيء ، لكومان ورجاله لتقديم عرض.



تشكيل الفريقين

برشلونة (4-2-3-1): تير شتيجن ؛ ديست ، أروجو ، أومتيتي ، ألبا ؛ بوسكيتس ، دي يونغ ؛ ميسي ، جريزمان ، بدري ؛ بريثويت

ريال سوسيداد (4-2-3-1): ريميرو ؛ جوروسابيل ، لو نورمان ، ساجنان ، مونريال ؛ ميرينو ، زوبيميندي ؛ بورتو ، لوبيز ، جانزواج ؛ جوزيه.