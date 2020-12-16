مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم تابع لايف بالدوري الإسباني

تابع لايف البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر الآن عبر يلا شوت بدون تقطيع، يستقبل ملعب الكامب نو مباراة قوية تجمع بين برشلونة وريال سوسيداد، ضمن فعاليات الإسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني، وذلك اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، ويبحث كلاَ من الفريقين عن تقديم أداء يصنع الفارق في النتيجة.

تتابعون التغطية الحية لـ مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر اليوم منقولة عبر قناة beIN Sports HD 3، بأداء صوتي للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

بإمكانكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر موقعنا كورة داي، في تمام الساعة العاشرة

بتوقيت القاهرة، عند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة، حيث سيتم اضافة بث خاص قبل بداية اللقاء بقليل.

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وتنطلق صافرة بداية البث المباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم عند الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت القاهرة.

يقدم برشلونة هذا الموسم نتائج سيئة وغير مرضية لجماهير ومحبي النادي، وهذا الأمر يتطلب عمل جاد من قبل اللاعبين والمدير الفني والإدارة المتهمة بالتخاذل، ورغم الإنتصار الأخير على فريق ليفانتي في الجولة السابقة، إلا أنه لازال الشك موجود

في تقدم النادي رغم التغيرات التي حصلت للفريق بعد هزيمته بنتيجة كبيرة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في العام المنصرم.

الآن مهمة البارسا حالياُ هي تصحيح المسار وتعويض ما فاته من نقاط أُهدرت هباءً منثورا، ولكي يخرج من الترتيب الذي لا يليق بفريق بحجم برشلونة، حيث أنه يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها، وهذا شيئ غريب لم يحدث منذ زمن.

في المقابل، يتصدر ريال سوسيداد ترتيب الدوري بـ26 نقطة، تاركاً خلفه الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، هذا الأمر يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمحافظة على الصدارة.