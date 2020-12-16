بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب التشكيل الأساسي لمواجهة توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم في الجولة الثالثة عشر من البطولة وذلك في ملعب الأنفيلد.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ25، ولكن توتنهام يتصدر جدول البطولة بفارق الأهداف.

وحسب الموقع الرسمي لـ ليفربول، يتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

بدلاء ليفربول أمام توتنهام

كيليهر، كيتا، تشامبرلين، مينامينو، أوريجي، فيليبس، نيكو ويليامز.

أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام منذ قليل التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول الليلة في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين

في الجولة الثالثة عشر.

ويتصدر توتنهام جدول البطولة بـ25 نقطة، نفس عدد نقاط ليفربول، ولكن بفارق الأهداف.

تشكيل توتنهام أمام ليفربول

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: أورييه، ألدرفايريلد، داير، دافيس.

خط الوسط: هوبيرج، سيسوكو، لو سيلسو.

خط الهجوم: بيرجوين، سون هيونج، هاري كين.

بدلاء توتنهام أمام ليفربول

ريجيلون، وينكس، هارت، رودون، آلي، مورا، ندومبيلي.