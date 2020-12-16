يلتقي فريق ليفربول الإنجليزى نظيره توتنهام على ملعب «آنفيلد»، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».
يضم تشكيل ليفربول كل من.. أليسون في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ويليامز، فابينيو، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى،محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.
بينما يضم تشكيل توتنهام كل من.. هوجو لوريس، سيرجي أورير، ألدرفيريلد، إريك دير، بن دافيز، هويبيرج، سيسوكو، لو سيلسو، بيرجوين، هارى كين، سون هيونج مين.
الدقيقة 11.. أولى الهجمات الخطرة لليفربول عبر ضربة رأس من فيرمينو يمسك بها الحارس هوجو لوريس
الدقيقة 21.. صلاح يتلقى كرة بالعرض ويسددها زاحفة يمسك بها الحارس لوريس لتضيع فرصة هدف التقدم لليفربول
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر yalla shoot رابط مشاهدة مباراة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.