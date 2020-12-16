رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب آنفيلد مساء اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، حيث ستقام مباراة مرتقبة من العيار الثقيل بين توتنهام وليفربول، في إطار منافسات المرحلة الــ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2020/2021.

وسيوفر موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، أي الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

عملاقي إنجلترا الليلة يتصارعان بقوة داخل المستطيل الأخضر من أجل الصدارة، فكلاهما يريدها ولا يرغب التخلي عنها، فتوتنهام يطمح بالتمسك

بالقمة وعدم تركها، بينما ليفربول بطل الموسم المنصرم سيدافع عن لقبه بكل قوة وتركيز عالي.

السبيرز بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو يدرك صعوبة المواجهة والموقف الذي هو عليه، فتعثر في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدف بكل منهما، ولن سيحاول القتال بكل قوة لتحقيق الفوز وعدم السماح للريدز تجريدهم من الصدارة، ومحاولة اقتناصها باي ثمن من آنفيلد.

وذهب توتنهام إلى الآنفيلد لخوض معركة اليوم من أجل الفوز وعدم التطلع على الصدارة، لأن التفكير في القمة سيشتت ذهن اللاعبين، لذا الفوز هو من سيأتي بالصدارة

وهذا ما صرح به المدير الفني جوزية مورينيو وأكد أن الفريق ذاهب للفوز ولا يتعلق الأمر إلى صدارة الدوري أم لا.

وعلى الجهة الأخرى، لن تكون المهمة سهلة على أبناء المدير الفني لليفربول يورجن كلوب اليوم لا سميا أنه في ضغط كبير بعد التعادل الماضي أمام فولهام الصاعد حديثًا، ليفقد نقطتين ويرفض الهدية بعد تعادل المتصدر، ليبقى في الوصافة برصيد 25 نقطة بنفس رصيد الخصم.

الريدز الذي طوى صفحة اللقاء السابق واستعد للمباراة بكل قوة ويدخلها بتركيز عالي، فجميع أسلحته الفتاكة على أتم الجاهزية لمعركة اليوم الذي يطمح الليفر تحقيق الانتصار وخطف من انياب توتنهام النقاط الثلاث من أجل التربع على الصدارة ولا بديل لذلك.