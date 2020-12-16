أتالانتا يُجبر يوفنتوس على التعادل ورونالد يهدر ركلة جزاء

انتزع أتالانتا تعادلاً ثميناً من مضيفه يوفنتوس بهدف لمثله اليوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر "يوفي" بالتسجيل عبر فيديريكو كييزا (29) بيد أن الضيوف تمكنوا من معادلة الكفة بواسطة السويسري ريمو فرويلر (57).

وهو التعادل السادس للـ"بيانكونيري" في الـ"كالتشو" منذ انطلاق الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.

أما بالنسبة لأتالانتا فهو التعادل الثالث خلال الموسم الجاري مقابل 5 انتصارات و3 هزائم ليصبح رصيده 18 نقطة في المرتبة الثامنة.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (61) تصدّى لها حارس الفريق الزائر بييرلويجي غوليني بنجاح.

المصدر: بي إن سبورت