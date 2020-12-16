شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يهزم المقاولون العرب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق وادي دجلة الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، في الأسبوع الثاني للدوري.
تقدم دجلة بالهدف الأول عن طريق محمد هلال في الدقيقة 15، وتعادل المقاولون في الدقيقة 45 بهدف هيثم الجويني، بينما جاء صلاح أمين بهدف الفوز لدجلة في الدقيقة 63.
وبهذا الفوز رفع وادي دجلة رصيده للنقطة الرابعة، بينما بقي المقاولون العرب بلا نقاط.
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