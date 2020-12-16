شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمى، الذي سيخوض به لقاء ضيفه فريق ريال سوسيداد، في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، المقدم من الجولة رقم 19، من الدوري الإسباني «الليجا».
ويبدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: مينجوزا، ديست، ألبا، لينجليت
الوسط: بوسكيتس، دى يونج، بيدرى
الهجوم: ميسي، جريزمان، برايثوايت
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الوضع في مصر
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اصابات
122,086
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تعافي
105,132
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وفيات
6,943
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