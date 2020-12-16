شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الاساسي، الذي سيخوض به مواجهة ضيفه فريق فولفسبورج، في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، من الدوري الألماني «بوندزليجا».
ويبدأ بايرن ميونخ، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: نوير
الدفاع: ألابا، هيرنانديز، سولى، بواتينج
الوسط: توليسو، مولر، جنابرى
الهجوم: كومان، ليفاندوفسكي، سانى
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الوضع في مصر
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اصابات
122,086
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تعافي
105,132
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وفيات
6,943
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