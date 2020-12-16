شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عليا لمبادرة «مصر بلا غرقى» برئاسة وزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ مبادرة «مصر بلا غرقى» برئاسته.

يأتي ذلك في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لضمان نجاح فاعليات المبادرة.

وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل مبادرة «مصر بلا غرقى»، في مؤتمر صحفي شهر أكتوبر الماضي، شهده الدكتور أشرف صبحي، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، مع سامح الشاذلي، رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ، والمنسق العام للمبادرة.

وأعلنت وزارة الرياضة عن الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تأتي بأربع محافظات ساحلية، وهي: جنوب سيناء والإسماعيلية والبحر الأحمر والإسكندرية، حيث سيعقد مجموعة من الندوات التوعوية بالجامعات والمدارس والقاعدة الشعبية، وتقييم مبدئي لحالة الشواطئ العامة والخاصة، وأيضًا سيتم تعميم شروط ومعايير إجراءات وتأمين المسطحات المائية على جميع شواطئ وحمامات السباحة بالهيئات والنوادي والفنادق والقرى السياحية التابعة لوزارة الرياضة والسياحة والتنمية المحلية.

وجاء تشكيل القرار الوزاري بمشاركة من قيادات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وممثلي عدد ٨ وزارات معنية كالتالي:

الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة رئيسًا للجنة العليا، وعضوية الكابتن سامح الشاذلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ومنسق عام المبادرة بجانب مجموعة كبيرة من قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارات الدفاع والصحة والداخلية والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة والسياحة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.