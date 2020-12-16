شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني: استغلال الفرص واحترام المنافس سر فوز أسوان على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سامى الشيشيني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن استغلال الفرص التي أتيحت للفريق، كانت سر الفوز على طلائع الجيش، لافتًا إلى أن الدوري ليس مبارتين فقط، والمشوار ما زال طويلًا.

وأضاف «الشيشيني» أن الفوز مكافأة للجميع، الإدارة والجهاز واللاعبين، مضيفًا: «نحترم المنافسين، ونستفيد من عناصر الخبرة بالفريق، وأهمها هيثم الفيل».

وتابع: «سنطوي صفحة الفوز، ونبدأ الاستعداد لملاقاة المصري بالجولة الثالثة، وسنلعب بالأسلوب الذي يناسب إمكانيات لاعبينا، وكل لاعب بالقائمة له دور ووقت للمشاركة».