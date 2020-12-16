شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والكوت يواصل تألقه في ملعب الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020 حقق لاعب نادي ​ساوثامبتون​ ​تيو والكوت​ رقما مميزا له بعد هدفه في المباراة التي تجمع فريقه امام نظيره ​ارسنال​، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من ​الدوري الانكليزي الممتاز​.

وسجل هدفه الـ 38 في ملعب الإمارات بمسابقة البريمييرليغ خلال الدقيقة 18 بعد تمريرة حاسمة من زميله تشي آدامز، وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات، أنه لا يوجد لاعب سجل أكثر من والكوت في ملعب الإمارات بالدوري الإنكليزي الممتاز، سوى كلًا من أوليفييه جيرو بواقع 40 هدفًا، وروبين فان بيرسي، بواقع 46 هدفًا.

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