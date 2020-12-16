وكيله: أولمو لاعب متعدد الاستخدامات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كشف ​خوانما لوبيز​ وكيل أعمال ​داني أولمو​ لاعب ​لايبزيغ​ الألماني، أن اللاعب كان محل اهتمام فريق ​برشلونة​ الإسباني.



ونشرت قناة سكاي سبورتس تصريحات لوبيز التي اتت على الشكل التالي: "داني أولمو لاعب متعدد الاستخدامات، ويعرف كيف يسجل، ولديه مهارات فنية ممتازة، وهو في المنتخب الإسباني، لذلك سيكون قادرًا على الوصول إلى أحد أفضل الأندية الأوروبية".

وأضاف: "برشلونة بحث عنه أيضًا في الماضي، لكن كل شيء يحدث من خلال عمله، في الوقت الحاضر الشيء الوحيد المهم هو أن يستمر في الأداء الجيد في لايبزيغ".