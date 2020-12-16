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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيله: أولمو لاعب متعدد الاستخدامات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020
كشف خوانما لوبيز وكيل أعمال داني أولمو لاعب لايبزيغ الألماني، أن اللاعب كان محل اهتمام فريق برشلونة الإسباني.
ونشرت قناة سكاي سبورتس تصريحات لوبيز التي اتت على الشكل التالي: "داني أولمو لاعب متعدد الاستخدامات، ويعرف كيف يسجل، ولديه مهارات فنية ممتازة، وهو في المنتخب الإسباني، لذلك سيكون قادرًا على الوصول إلى أحد أفضل الأندية الأوروبية".
وأضاف: "برشلونة بحث عنه أيضًا في الماضي، لكن كل شيء يحدث من خلال عمله، في الوقت الحاضر الشيء الوحيد المهم هو أن يستمر في الأداء الجيد في لايبزيغ".
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