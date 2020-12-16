الرياض تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2034

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى التصويت على الفائز بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 إلى ما وافقت عليه الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإجماع، وهو منح الفائز في التصويت من ملفي قطر والسعودية استضافة دورة 2030، بينما يحصل الملف الآخر على حق استضافة دورة عام 2034، حيث انتهى التصويت بحصول الرياض على استضافة دورة 2034، مقابل تنظيم الدوحة دورة 2030.

وجرى التصويت أمس خلال الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة العمانية مسقط، سبقه كلمة لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الكويتي أحمد الفهد، شكر خلالها القائمين على ملفي الرياض والدوحة لحرصهم على استضافة الألعاب الآسيوية والعمل الكبير الذي قدموه للحركة الأولمبية في آسيا.

وقال أيضا «تم الاتفاق على أن من يحصل على أكثر الأصوات سينظم نسخة 2030، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على شرف استضافة نسخة عام 2034، وبالتالي لن يكون هناك خاسرا».

توقف التصويت 4 مرات

وقبل إعلان النتيجة، توقف التصويت 4 مرات، بعد أن طالب الوفد السعودي بإيقاف التصويت الالكتروني نتيجة ظهور بعض اللقطات في الجهاز الرئيسي الخاص بالتصويت، تظهر إمكانية التلاعب في النتائج، ليتم على إثر ذلك، التصويت يدويا.