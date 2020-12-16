شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاشية للمدربين المواطنين تدعم تطورهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بفندق ماريوت الجداف بدبي حلقة نقاشية للمدربين المواطنين العاملين بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية بحضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.

وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، قال فيها: أرحب بكافة المدربين المواطنين المشاركين بالحلقة النقاشية التي تستعرض وتناقش واقع الكرة الإماراتية من منظور خاص، ونحن على ثقة أن الجلسة ستشهد مقترحات وأفكاراً تسهم بشكل كبير في تطوير منظومة التدريب ونشاط كرة القدم الإماراتية.

وتابع: المدرب المواطن حقق إنجازات تاريخية فضلاً عن النجاحات التي حققها مع المنتخب الأول خلال السنوات الماضية، لذا جاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين المدرب المواطن في الفريق الأول بالأندية لامتلاكه العديد من المقومات والإمكانات التي تؤهله لمواصلة تلك النجاحات، وأن الجهود مستمرة لدعم المدرب المواطن من خلال الدورات وورش العمل التي تهدف إلى تطوير الخبرات التدريبية.

من جهته، أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بدعم الكوادر الفنية الوطنية في أندية الدولة جاء بعد قناعة تامة بأن المدرب المواطن عنصر رئيس ومهم في كرة القدم الإماراتية التي قطعت شوطاً كبيراً منذ بداياتها، فالكرة المحلية أفرزت مدربين ولاعبين مواطنين أثبتوا كفاءاتهم.

وأشار السهلاوي إلى مبادرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الخاصة بتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الاتحادات الأخرى والاستفادة من تبادل الخبرات؛ لتطوير قدرات المدرب المواطن، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيتحمل التكاليف اللازمة لإتمام عملية تأهيل المدربين بالصورة المناسبة، والعمل على تمكين المدرب المواطن للعمل في الأندية على صعيد الفريق الأول.

وتناولت الحلقة النقاشية التي أدارها راشد عامر المدير الرياضي في نادي حتا عدة محاور منها كيفية دعم الكوادر الفنية الوطنية في الأندية والمنتخبات، وتطوير الخبرات والمهارات التدريبية للمدربين المواطنين وتأهيلهم من خلال الدورات وورش العمل الفنية، كما تم التطرق لعملية تمكين الكوادر الفنية الوطنية للعمل ضمن الأجهزة الفنية للفريق الأول بأندية الدولة وذلك بمشاركة المدرب الوطني علي إبراهيم.

وتضمن المحور الثاني الذي ناقشه الدكتور عبد الله مسفر أهمية ابتعاث المدربين المواطنين للأندية الخارجية في فترات معايشة لاكتساب خبرات إضافية من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة ومتنوعة، كما ناقش المحور دعم واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بعملية التطوير وتسخيره لكافة المقومات والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأكد المدرب الوطني سالم ربيع خلال مناقشات المحور الثالث أن عملية دعم المدرب المواطن ليست مسؤولية اتحاد الكرة فقط؛ بل يجب على الأندية والإعلام الرياضي بالدولة تقديم الدعم المطلوب خلال هذه المرحلة المهمة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع؛ لتطوير منظومة التدريب الإماراتية.

وتم خلال المحور ذاته الاستماع لعدة مقترحات وآراء قدمها المدربون المشاركون بالجلسة والتي من شأنها أن تسهم في إنجاح عملية التطوير المنشودة.

وتحدث ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد خلال المحور الرابع عن النظام المستحدث في التعليم المستمر ومناهج التدريب الحديثة.