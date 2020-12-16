شكرا لقرائتكم خبر عن أشرعة القوارب 22 قدماً ترتفع في جميرا الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترتفع في الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس في شاطئ جميرا أشرعة القوارب البيضاء مع انطلاق سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً وذلك ضمن أنشطة وفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاته الفنية لانطلاق السباق الخميس في الموعد المحدد عند الثانية والنصف من بعد الظهر حيث تقرر إقامة الحدث في هذا الموعد بعد دراسة مستفيضة مع استمتاع طلبة المدارس بالعطلة مما يتيح الفرصة أمام الكثيرين لخوض التجربة وإنجاح السباق.

وستبدأ إجراءات المشاركة مبكراً قبل ساعة واحدة من بداية السباق في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً عند نقطة التجمع ولدى الوصول إلى مراسي بي آند أو في جميرا 4، حيث شددت اللجنة المنظمة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية المسؤولة والتقيد بارتداء الكمامة طوال فترة الفعالية عدا وقت ممارسة الرياضة واستخدام معقم الأيدي وتعقيم المعدات والاستجابة لقياس درجة الحرارة وتجنب المصافحة والزحام ومراعاة التباعد الجسدي.

ومن المنتظر أن تجمع المنافسة ما يصل إلى 30 قارباً ستتنافس على لقبي فئتي الشباب والناشئين، وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم مع افتتاح الموسم الرياضي البحري 2020-2021 سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي شهد فوز طاقم القارب «إقلاع 118» لمالكه سيف إبراهيم المرزوقي وبقيادة النوخذة أحمد يونس الحمادي بالمركز الأول لفئة الشباب بينما تفوق في فئة الناشئين القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري.