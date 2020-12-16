اخبار برشلونة| والد ميسي يوضح حقيقة اجتماعه مع باريس سان جيرمان في القنصلية القطرية

نفى والد ميسي ووكيل أعماله “خورخي ميسي“، الأخبار التي ظهرت في برنامج “التشرينغويتو” الشهير والتي ادعت أن الاخير التقى مع ممثلي بطل فرنسا باريس سان جيرمان في القنصلية القطرية في برشلونة لمناقشة انتقال محتمل لنجله نحو النادي الفرنسي.

وقال خورخي ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنه كان في الأرجنتين منذ سبتمبر، وبالتالي، لم يكن من الممكن أن يلتقي بممثلي باريس سان جيرمان في القنصلية القطرية في برشلونة الأسبوع الماضي.

وقال “El Chiringuito”، إن طائرة خورخي الخاصة طارت من روزاريو إلى برشلونة الأسبوع الماضي لحضور الاجتماع لمناقشة الشروط مع بطل فرنسا ولكن خورخي نفى تلك الأخبار وأكد بأنها كاذبة حيث قال: “مخطئين، أنا في الأرجنتين منذ سبتمبر. أخبار كاذبة”.

وسينتهي عقد ميسي في الصيف وهو حر في التحدث مع الأندية الأخرى من يناير فصاعدًا، بعد أن كان المهاجم قريباً من الرحيل الصيف الماضي للتوقيع مع مانشستر سيتي، لكن برشلونة لم يسمح له بالرحيل وانتهى به الأمر بالبقاء.

وكان ميسي في برشلونة منذ 20 عامًا في الواقع، وصادف يوم الاثنين الذكرى السنوية العشرين لتوقيع المنديل الذي ختم انتقاله إلى النادي في سن المراهقة وسيتم انتخاب رئيس جديد في كامب نو في يناير وستكون وظيفته الأولى التحدث مع النجم الارجنتيني لتمديد عقده في النادي إلى ما بعد 2021.

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