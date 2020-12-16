الاتحاد المصري لكرة القدم يعتمد إيقاف رمضان صبحي

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف جناح فريق بيراميدز “رمضان صبحي” بسبب ما بدر منه خلال مباراة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري الممتاز هذا الأسبوع.
وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي إن لجنة المسابقات قررت اعتماد إيقاف رمضان صبحي لمدة مباراة واحدة، بعدما تحصل على إنذارين، بالتالي سيغيب عن مواجهة بيراميدز أمام الزمالك في المرحلة الثانية من المسابقة والمقرر لها يوم غد الخميس.
وسبب طرد رمضان صبحي صدمة كبيرة للجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حيث كان ينوي بناء جزء كبير من خطته عليه في مباراة القمة أمام الزمالك، لتحقيق انطلاقة حقيقية في الصراع على اللقب المحلي الذي جاء من أجله.
في سياق متصل، قررت لجنة المسابقات إيقاف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بعد طرده في ديربي القناة أمام الإسماعيلي، كما أقرت اللجنة نفس العقوبة على طارق أبو الليل المدير الإداري بالإسماعيلي والذي تم طرده أيضًا في نفس اللقاء.
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