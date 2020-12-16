الامارات | بالفيديو: برشلونة يتغزل في غوارديولا عندما كان لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: برشلونة يتغزل في غوارديولا عندما كان لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي برشلونة الإسباني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لإحدى أهداف لاعبه ومدربه السابق بيب غوارديولا سجله من مسافة بعيدة عندما كان في ريعان شبابه.

ويرى أنصار البارسا أن الحالة التي يمر بها برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان من جهة وغوارديولا في ناديه الحالي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي من جهة أخرى، قد يسفر عن عودة محتملة للمدرب الإسباني إلى ناديه الأم.

ويمر برشلونة بأسوأ حالاته منذ أكثر من 30 عاماً ويحتل حالياً المركز الثامن برصيد 17 نقطة في وقت يحتل مانشستر سيتي المركز السادس برصيد 20 نقطة فقط.

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