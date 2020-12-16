شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا في صدارة الدوري مؤقتًا بالفوز على البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق سيراميكا فوزًا كبيرًا على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الأسبوع الثاني للدوري، اليوم الأربعاء.
سجل ثلاثية سيراميكا كل من شادي حسين «هدفين»، في الدقيقتين 39 و62، وشريف دابو، في الدقيقة 60، بينما جاء بهدف البنك الأهلي فادي فريد، في الدقيقة 54.
ورفع سيراميكا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة السادسة في المركز الأول مؤقتًا بفارق الأهداف عن أسوان، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة واحدة، في المركز السابع.
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