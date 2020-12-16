شكرا لقرائتكم خبر عن شعار «لا للتعصب» يزين قيمص سيراميكا خلال مباراة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت إدارة نادي سيراميكا برئاسة محمد أبوالعينين، ونائبه طارق أبوالعينين، مبادرة لنبذ التعصب في الرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم، حيث تدعم إدارة النادي كافة المبادرات الرياضية الإيجابية في الملاعب المصرية، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة كليوباترا بكل روافدها.

وتنطلق المبادرة بدءًا من اليوم الإثنين، في لقاء سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، التي تقام في الخامسة مساءً، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويظهر شعار مبادرة «لا للتعصب» على قميص الفريق خلال لقاء اليوم، في إطار جهود إدارة نادي سيراميكا كليوباترا من أجل القضاء على التعصب في الملاعب المصرية، وتشجيع اللاعبين على تنفيذ المبادرة، والتي ستنتقل بالتبعية إلى الجماهير والتحلي بالروح الرياضية.