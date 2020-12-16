شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تخطف ذهبية سباق «يزن رانش» الدولي للدراجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حققت المتسابقة السعودية مروج فلمبان ذهبية فئة السيدات لسباق «يزن رانش»، أول سباق دولي للدراجات الهوائية الجبلية، بعد تغلبها على السيدات المشاركات في السباق من مختلف الدول المتنوعة، فيما بلغ عدد المشاركين 120 متسابقا من مختلف دول العالم، وحل المتسابق السعودي عادل الزهراني في المركز الثالث لفئة المبتدئين محققاً الميدالية البرونزية. وشهد السباق مشاركة فؤاد جمبي (50 عاما) كأكبر متسابق مشارك في السباق، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المتسابقين. وحضر السباق عدد كبير من الشخصيات الاعتبارية والمسؤولين ورجال الأعمال ومشاهير الرياضة السعودية، كما تواجد رجل الأعمال المعروف فهد الحاشدي، الذي قدم بعض الهدايا للمتسابقين. وعقب نهاية السباق توج رئيس اللجنة المنظمة للسباق سفيان رشيد الفارس الفائزين بالميداليات والكؤوس. يذكر أن السباق يتكون من 5 مراحل سيحتضن «يزن رانش» (جدة) المرحلتين الأولى والخامسة (الأخيرة)، فيما ستكون المرحلة الثانية في منطقة العلا خلال شهر فبراير القادم 2021، وأما المرحلتان الثالثة والرابعة فستكونان موزعتين على بعض مناطق المملكة وسيعلن عنهما لاحقا. وشارك في السباق عدد من الرعاة، في مقدمتهم مجموعة محمود سعيد للمرطبات، والجامعة بلازا، ومجموعة كنان، و«كاسيو -- G --SHOOK». ‫أُرسلت من الـ iPhone



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