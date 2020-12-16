شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تخطف ذهبية سباق «يزن رانش» الدولي للدراجات والان مع التفاصيل
يذكر أن السباق يتكون من 5 مراحل سيحتضن «يزن رانش» (جدة) المرحلتين الأولى والخامسة (الأخيرة)، فيما ستكون المرحلة الثانية في منطقة العلا خلال شهر فبراير القادم 2021، وأما المرحلتان الثالثة والرابعة فستكونان موزعتين على بعض مناطق المملكة وسيعلن عنهما لاحقا. وشارك في السباق عدد من الرعاة، في مقدمتهم مجموعة محمود سعيد للمرطبات، والجامعة بلازا، ومجموعة كنان، و«كاسيو -- G --SHOOK».
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