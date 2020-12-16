228 مليون دولار ثمن عقد لاعب سلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد نادي ميلواكي بكس الأمريكي لكرة السلة أمس الأول عقد نجمه اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو 5 أعوام مقابل 228 مليون دولار.
وفاز أنتيتوكونمبو (26 عاما) بجائزة اللاعب الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي في أخر موسمين، ويعتبر أفضل لاعب على مستوى العالم بجانب نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس.ويعتبر بكس أحد المرشحين بقوة لنيل لقب الموسم الجديد من الدوري الأمريكي بعد أن قاد جيمس فريقه ليكرز لحصد لقب الموسم الماضي.
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