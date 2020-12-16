ليفاندوفسكي يتحدى ميسي ورونالدو على جائزة «الأفضل»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم احتفاله السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2020 رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا ، والتي أثرت سلبا على عالم الرياضة في هذا العام الذي يدنو من نهايته.

ويتنافس على الجائزة مهاجم وهداف بايرن ميونخ الألماني، الهولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، علما بأن ميسي ورونالدو احتكرا الجائزة على مدار السنوات الماضية منذ 2008 وحتى العام الماضي.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش هو الوحيد الذي كسر سلسلة هذا الاحتكار عندما فاز بالجائزة في 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويأمل ليفاندوفسكي في السير على نهج مودريتش بعد إنجازاته مع بايرن في العام الحالي، والتي أهلته للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي 2019/ 2020 على المستوى الأوروبي.

وأكد الـ(فيفا) على أن حفله السنوي لتوزيع جوائز (الأفضل) سيقام اليوم كحدث افتراضي بسبب أزمة كورونا.

وأوضح الـ(فيفا) أن التصويت سيتم على 11 جائزة في مقدمتها جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة على مدار العام.

وبدأ التصويت على المرشحين لهذه الجوائز في 25 نوفمبر الماضي واستمر حتى 9 ديسمبر الحالي، وذلك مع إقامة الحفل في الشهر الحالي بدلا من سبتمبر الماضي، في

ظل تأجيل العديد من البطولات وتأخير نهاية عدد منها بسبب تبعات جائحة كورونا.

وتم اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين من خلال عملية تصويت مجمع تشتمل على أصوات قادة ومدربي كل من منتخبات العالم وتصويت عبر الإنترنت بمشاركة المشجعين، إضافة لتصويت نحو 200 من ممثلي وسائل الإعلام. وبهذا، لم تتغير عملية الانتقاء للأفضل.

وطبق الـ(فيفا) نفس طريقة التصويت أيضا في التصويت على المرشحين لجائزتي أفضل حارس مرمى وحارسة مرمى في العالم، بعدما كان التصويت في العام الماضي لهذه الجائزة قاصرا على لجنة منتقاة.

وأشار الـ(فيفا) إلى أنه بالتماشي مع الإجراءات الصحية الوقائية ومنظور إرشادات الـ(فيفا) بأن الصحة تأتي في المقام الأول، تقرر أن يقام حفل الجوائز كحدث افتراضي فقط.

ورغم الظروف الخاصة التي سيطرت على العام الحالي، سيقدم الـ(فيفا) في حفله اليوم 11 جائزة هي (أفضل لاعب- أفضل لاعبة- أفضل مدرب- أفضل مدرب كرة نسائية- أفضل حارس مرمى- أفضل حارسة مرمى- التشكيلة المثالية- التشكيلة المثالية على مستوى السيدات- جائزة اللعب النظيف- جائزة بوشكاش لأفضل هدف- جائزة أفضل تشجيع).

وتحظى جائزة أفضل لاعب باستفتاء الـ(فيفا) في العام الحالي بأهمية مضاعفة؛ نظرا لإلغاء جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة (فرانس فوتبول) لأفضل لاعب في العالم هذا العام بسبب جائحة كورونا.

المنافسون على أفضل مدرب:

الألماني هانزي فليك (بايرن ميونخ).

الألماني يورجن كلوب (ليفربول).

الأرجنتيني مارسيلو بييلسا (ليدز الإنجليزي).

جائزة أفضل حارس:

الألماني الدولي مانويل نوير (بايرن ميونخ).

البرازيلي أليسون بيكر(ليفربول الإنجليزي).

السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

أفضل لاعبة:

الإنجليزية لوسي برونز (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الفرنسية ويندي رينار (ليون الفرنسي).

الدنماركية بيرنيل هاردر (تشيلسي الإنجليزي).

جوائز أخرى: