بروميتش يقيل مدربه بيليتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقال نادي ويست بروميتش ألبيون، المتعثر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، مديره الفني الكرواتي سلافين بيليتش. وتولى بيليتش تدريب ويست بروميتش في صيف 2019، وقاد الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز. كان ويست بروميتش قد تعادل 1-1 مع مضيفه مانشستر سيتي أمس الأول، لكنه ما زال في المركز الـ19 قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط فقط من 13 مباراة. كان ويست بروميتش قد تعادل 1-1 مع مضيفه مانشستر سيتي أمس الأول، لكنه ما زال في المركز الـ19 قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط فقط من 13 مباراة.

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