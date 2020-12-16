رئيس البايرن يدين الإساءة لديفيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني هبرت هاينر إلى قائمة من أدانوا توجيه إساءات عنصرية عبر الإنترنت إلى مدافع الفريق، ألفونسو ديفيز وصديقته جوردين هويتيما. وقال هاينر «العداء العنصري الذي تعرض له ألفونسو وصديقته هويتيما أضر بنا أيضا ولن نتسامح بهذا الشأن». ونشرت هويتيما (19عاما)، وهي لاعبة كرة قدم بسان جيرمان الفرنسي، قبل أيام لقطة شاشة لعدد من التعليقات المسيئة التي تلقتها على تطبيق إنستقرام، على صورة تجمعها بلاعب بايرن ميونخ. ونشرت هويتيما (19عاما)، وهي لاعبة كرة قدم بسان جيرمان الفرنسي، قبل أيام لقطة شاشة لعدد من التعليقات المسيئة التي تلقتها على تطبيق إنستقرام، على صورة تجمعها بلاعب بايرن ميونخ.

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