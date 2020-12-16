شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: النصر أكثر استقراراً من العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين أن تحضيرات «الزعيم» لمواجهة النصر الجمعة في دوري الخليج العربي دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً، لأنها من المباريات القوية بين فريقين عريقين على مر تاريخ البطولة.

وأعتبر بيدرو أن النصر أكثر استقراراً من العين الذي يعاني دائماً من الغيابات.

وقال بيدرو: ندرك جيداً ماهو الطلوب منا في الوقت الحالي، ولا نفكر سوى في الفوز بنقاط المباراة الثلاث وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً وتنظيماً، ونعلم أن النصر منافس قوي ويملك لاعبين يتمتعون بإمكانيات عالية، وخصوصاً في خط الهجوم، والمتابع للفريق يلاحظ عدم تغيير التشكيلة الرئيسية للفريق على مدار معظم مباريات الجولات التسع الماضية، وهذا يفسر سبب وجود المهارة العالية وقوة خط الهجوم، وبالنسبة لنا فنحن على استعداد للحد من خطورة منافسنا وعملنا على تحضير الفريق بالصورة المطلوبة.

وعن وضع التوجولي لابا وهل من الممكن أن يسمح بانتقاله لنادٍ آخر كما تحدثت بعض وسائل الإعلام مؤخراً، قال: بالطبع لا، هو باق في العين، أعتقد أن طرح هكذا سؤال في هذا الوقت من الموسم ليس بالأمر الجيد ليس لدي ما أقوله فعلياً حول هذا الأمر.

وحول الغيابات المتوقعة قال: الجميع يعلم أننا نفتقد لخدمات إسلام خان بسبب الإيقاف، وآمل أن يلتحق كايو كانيدو بصفوف الفريق قريباً وكذلك بقية اللاعبين الآخرين المصابين.