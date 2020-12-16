دبا الفجيرة يجدد الثقة في المدرب واللاعبين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

جدد دبا الفجيرة ثقته في الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة المدرب المصري طارق السيد واللاعبين مع حثهم على مضاعفة الجهد والعطاء خلال مباريات دوري الدرجة الأولى وتحقيق النتائج المرضية.

وأكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل مزيد من الجهد وسكب العرق على أرضية الملعب من أجل استعادة النواخذة لنغمة الانتصارات، لافتاً إلى أن المركز الحالي «الخامس» برصيد خمس نقاط لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي أتاحها مجلس الإدارة للفريق الأول، لافتاً في هذا الصدد إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني وبقية أعضاء المجلس لم يقصروا مطلقاً مع لاعبي الفريق ولذلك لابد من مقابلة هذا العمل بردة فعل أكبر في الدوري بعد الخروج من مسابقة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» من الدور التمهيدي.

وأضاف العبدولي: إن النتائج الحالية للفريق ضمن مسابقة الدوري لا تلبي تطلعات ورغبات جمهور النواخذة مقدماً اعتذاره لمشجعي الفريق، معرباً عن أمله في استعادة دبا للعرض والأداء الجيد الذي كان يميز النواخذة في المواسم السابقة وعلى الجهاز الفني تصحيح مسار الفريق بدءاً من مباراة التعاون يوم الجمعة.

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