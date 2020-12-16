شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يخسر بالتعادل.. وبيليتش يقال من منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فقد مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون وصيف القاع 1-1 في ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان سيتي تعادل أيضاً مع جاره مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، ليفقد 4 نقاط في مباراتين أبعدته عن صراع المقدمة وبقي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدرين توتنهام وليفربول قبل مباراتهما الأربعاء.

أما ألبيون فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ورغم أن التعادل يعتبر فوزاً في استاد الاتحاد إلا أنه أقدم بعد المباراة عل إقالة مدربه الكرواتي سلافن بيليتش.

وبات ابن الـ52 عاماً أول مدرب يُقال من منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم نتيجة تقهقر فريقه في المركز التاسع عشر قبل الأخير بجمعه سبع نقاط من 13 مباراة.

وتسلم بيليتش الإشراف على وست بروميتش قبل 18 شهراً، وأصبح محبوباً لدى جمهور الفريق بعدما نجح في قيادة الأخير للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وكان لقاء الثلاثاء ضد سيتي المباراة المئة للكرواتي كمدرب في الدوري الممتاز، إذ سبق له قيادة وست هام من 2015 حتى 2017.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 30 عبر الألماني غوندوغان بعد تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينغ الذي وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 32 له مع مانشستر سيتي ليعادل رقم لاعب«القمر السماوي» السابق الإيفواري يايا توريه.

وعادل ألبيون النتيجة في الدقيقة 43 بهدف المدافع البرتغالي روبن دياز بالخطأ في مرماه، وهو الهدف الأول الذي يدخل شباك سيتي بعدما أكمل 10 ساعات بشباك نظيفة في جميع البطولات.

وشارك الأرجنتيني سيرخيو أغويروفي الدقيقة 75 بديلاً لفيل فودين والذي خاض مباراته الرقم 50 في«البريمييرليغ»، وأصبح أول لاعب من سيتي ولد بعد 1999 يلعب 50 مباراة في الدوري الممتاز.