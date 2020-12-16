شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي تي 10 للكريكيت» إلى العاصمة بنهاية يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

يعود دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت من جديد نهاية الشهر المقبل في موسمه الرابع، ومن خلال النسخة الثانية، التي تقام على ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي، من 28 يناير/ كانون الثاني إلى 6 فبراير/ شباط المقبلين.

وتم تأكيد عودة جميع المنتخبات الثمانية التي قاتلت بشدة للحصول على جوائز عام 2019، فإلى جانب فريق أبوظبي، هناك حامل اللقب مارثا آربيان ووصيفه ديكان جلاديتورز، البنجالية تايجر، كالاندارس، دلهي بولز، الشمالية ووريورز؛ وأعادت كارناتاكا تسميتها وستعرف باسم شياطين بيون.

وأكد بارفيز خان، الشريك في ملكية مارثا اربيان «أن فريقه يسعى ويخطط من أجل الدفاع عن اللقب وصنع التاريخ من خلال أن يصبح أول فريق يفوز بالبطولة على التوالي»، وقال: «لدينا فريق رائع وأنا على يقين من أن الجميع سيبذل قصارى جهده لإعادة الكأس إلى الوطن مرة أخرى».

وقال شاجي الملك، مؤسس ورئيس دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت: «يسعدنا قرار أصحاب الفرق العودة لموسم آخر من أبوظبي T10، ويظل هذا الالتزام متعدد السنوات ويعكس الثقة التي يتمتع بها مالكو الفريق في تنسيق الـ10 مرات سريع الخطى».

وقال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للكريكيت: إن عودة المجموعات هي أخبار رائعة، والملاك هم حجر الأساس للبطولة؛ ودعمهم المستمر يوفر الالتزام بالحدث لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في أبوظبي لبناء منتج سنوي أقوى.

وتابع: «نتوجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لرؤيتهما لتشمل لعبة الكريكيت ذات المستوى العالمي كأولوية للتسليم داخل تقويم أحداث الوجهة».