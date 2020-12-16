شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف أسباب الخسارة أمام أسوان بالجولة الثانية من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلائع الجيش يخسر أمام أسوان بثنائية



أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، أن الفريق تأثر بالغيابات التى ضربت صفوفه بعدما اجتاح فيروس كورونا عدد من لاعبى الطلائع قبل مواجهة أسوان، والتى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، وقال العشرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: مبروك لأسوان تأثرنا بغياب اللاعبين بسبب كورونا، وفقدنا 3 نقاط وان شاء الله نعوض فى الجاى، 7 لاعيبة أساسية أثروا على شكل الفريق ونبارك لأسوان ونحاول بقدرالإمكان الوقوف علر رجلينا من جديد وننتظر عودة اللاعبين المصابين وأمامنا 5 أيام فقط قبل المباراة المقبلة.

واختتم: لم أتحدث بعد مع اللاعبين لأننى لا أتحدث بعد المباراة مباشرة ولكن بعد ذلك سنتحدث ونحاول تصحيح الأخطاء.

طلائع الجيش يخسر فى الجولة اللثانية من الدوري أمام أسوان

ونجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى اجتياز ثانى اختبارات الدورى العام بنجاح، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب طلائع الجيش، عقب الفوز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من النسخة 62 للدورى العام، وسجل أهداف اللقاء كل من، هيثم الفيل ومحمود شبانة لأسوان، وأحمد سمير للطلائع، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبى.