شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد يتعادل للبنك الأهلي في شباك سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق البنك الأهلي عن طريق البديل فادي فريد في شباك سيراميكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، والتي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي بتقدم الأول بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

جاءت النصف ساعة الأولى من عمر المباراة متوسطة الأداء في ظل تحفظ كل الفريقين مع تطلعهما للسيطرة على منطقة المناورات واللعب، ومن ثم تشكيل خطورة على مرمى الخصم، إلا أن حالة التركيز من كلا الفريقين حرمتهما من التحكم في رتم المباراة وكان المستوى متسوايا من حيث السيطرة.

وأهدر محمد فخري لاعب البنك الأهلي فرصة محققة من انفراد بمرمى عامر عامر، ولكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف التقدم لفريقه.

واستفاق لاعبو سراميكا في الربع ساعة الأخيرة، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف في الدقيقة 39 عن طريق شادي حسين من هجمة منظمة، واتسمر تقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.