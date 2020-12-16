شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهي استعداداته للإنتاج تحت الامطار وتأكد غياب مصطفي وأبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى ريكاردو تحت الأمطار تدريبات مساء اليوم استعدادا لملاقاة الإنتاج الحربى غدا في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المحلي. وتأجل انطلاق المران لمدة ثلاثين دقيقة بسبب هطول الأمطار بكثافة. المران لم يستمر كثيرا حيث اشتمل على تدريبات خفيفة قبل أن يتم تقسيم لاعبى الفريق لثلاث مجموعات لإقامة تقسيمة حماسية وسط اصرار من كل لاعبى الفريق على تقديم أفضل مالديهم لنيل ثقة الجهاز الفنى لحصد مقعد بتشكيل الفريق.

على هامش المران استمر أحمد مصطفى وإبراهيم ابو اليزيد وأحمد أيمن في عمليات التأهيل في ظل تأكد غيابهم عن المباراة لعدم الجاهزية. وعقد أحمد العجوز مدير الكرة للفريق اجتماع مع محمود دونجا ومحمد مخلوف من أجل تحفيزهم. وعقب نهاية المران اجتمع المدير الفني مع مهاجم الفريق شكرى نجيب.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.