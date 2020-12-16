شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: كورونا تسببت فى خسارتنا أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أسباب الخسارة أمام أسوان بنتيجة 2–1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكد المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تصريحات تلفزيونية لقناة " on time sports " أن غياب 7 لاعبين أساسيين بسبب فيروس كورونا تسبب في هزيمة فريقه موضحا أن اللاعبين أدوا في حدود المتاح.

قال العشري :" لم يقصر أي من لاعبي طلائع الجيش أحييهم وأمامنا 5 أيام للاستعداد لمباراة مصر للمقاصة الهامة في الجولة الثالثة ونتمنى عودة بعض اللاعبين من إصابتهم بكورونا وأبارك لأسوان فوزه".

نجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى اجتياز ثانى اختبارات الدورى العام بنجاح، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب طلائع الجيش، عقب الفوز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من النسخة 62 للدورى العام، وسجل أهداف اللقاء كل من، هيثم الفيل ومحمود شبانة لأسوان، وأحمد سمير للطلائع، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبى.