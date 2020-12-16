شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى العديد من المفاجأت حيث نجح ديروط بالفوز على الشرقية للدخان المتصدر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع ، بينما تجمد رصيد الدخان عند 9 نقاط وهبط للمركز الثانى بجدول الترتيب .
في الوقت نجح المنيا بقيادة شديد قناوى من تحقيق فوز غالى وثمين خارج ملعبه على بنى سويف بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول للمجموعة .
بينما حقق الفيوم الفوز على شبان قنا بهدفين مقابل هدف ، كما فاز بترول أسيوط على تليفونات بنى سويف بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث للمجموعة ، بينما استعاد الإعلاميين نغمة الإنتصارات واستطاع الفوز على مركز شباب سمسطا بهدف مقابل للاشئ ، كمان فاز الألومنيوم على كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وتعادل طهطا مع أسمنت أسيوط بهدفين لمثليهما ، وقنا مع سوهاج بهدف لمثله .
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