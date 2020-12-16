شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موسيماني مدرب الأهلي للمستشفي بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المستشفى تمهيدا لحجزه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومن أجل عزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

وتعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق ، وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على اللاعبين، حيث استكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية حيث يستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.