"عودة روقا وعاشور".. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن المدير الفني لنادي الزمالك، باتشيكو، القائمة التي سيدخل بها مباراة بيراميدز يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وشهدت القائمة عودة روقا بعد تعافيه من الإصابة وكذلك إمام عاشور عقب انتهاء إيقافه، فيما غاب المثلوثي لعدم جاهزيته.
وجاءت قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز كالتالي:
حارس المرمى: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد عواد.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود الونش، محمد عبدالسلام، حازم إمام، أحمد أبو الفتوح.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف روقا، إمام عاشور، إسلام جابر، يوسف "أوباما"، محمد أوناجم، شيكابالا، أحمد سيد "زيزو" بنشرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد، حميد أحداد، عمر السعيد.
وفاز الزمالك في مباراته الأولى بالموسم الجاري من الدوري بهدفين نظيفين على حساب نظيره المقاولون.
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