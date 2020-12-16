رئيس بايرن ميونخ يدين الإساءات العنصرية الموجهة لمدافع الفريق ديفيز

انضم هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني إلى قائمة من أدانوا توجيه إساءات عنصرية عبر الإنترنت للاعب ألفونسو ديفيز مدافع الفريق وصديقته جوردين هويتيما.
ونقلت صحيفة “بيلد” اليوم الأربعاء عن هاينر قوله إن العداء العنصري الذي تعرض له ألفونسو ديفيز وصديقته هويتيما :”أضر بنا أيضًا ولن نتسامح بهذا الشأن بأي شكل.”
وأضاف :”نادينا يدعم الأنفتاح. وقد أسسنا مبادرة /أحمر ضد العنصرية/ منذ فترة، وهو ما نمارسه بنشاط كبير في النادي. لا مكان في عالمنا للإقصاء والتمييز والكراهية والعنف بكل أشكاله.”
وكانت هويتيما 19/ عامًا/، وهي لاعبة كرة قدم محترفة تلعب لفريق سسان جيرمان الفرنسي، قد نشرت قبل أيام لقطة شاشة لعدد من التعليقات المسيئة التي تلقتها على تطبيق إنستجرام، وذلك على صورة تجمعها بلاعب بايرن ميونخ.
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